Ugyan a gyakorlott járművezetők már rutinosan közlekednek a forgalomban, de mégis adódik olyan éles szituáció, amikor alig pár másodperc alatt nehéz gyors döntést hozni. Vajon, a következő képen szereplő járművek, milyen sorrendben haladnak tovább?

Sokan elbuknak ezen a KRESZ-kérdésen, de vajon, mi a jó megoldás?

Forrás: NKH

A helyes válaszért görgess lejjebb!

A helyes válasz, ahogy azt Marosán Angelika r. hadnagy, a vármegyei főkapitányság sajtóreferens is megerősítette: először a C és az A jelű, egyszerre, ezután következhet a B-vel jelzett zöld személyautó, majd csak a legvégén a motoros, hiszen neki az elsőbbségadás kötelező tábla mellett a kanyarodási szabály miatt is elsőbbséget kell adnia. Elvégre, ahogy arra a Ripost is emlékeztett, az egyenes haladónak elsőbbsége van a szemből.