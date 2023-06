Limp Tibor, a Vérteserdő Zrt. Gerecsei Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy ez nem az első és nem is az utolsó akciója a csapatnak.

– Minden járműben rendőrök, természetvédelmi szakemberek, és az erdészet munkatársai fognak ülni, és közösen fogják járni az erdei utakat. Emellett minden autóban kutyás rendőr is lesz, illetve egy drón is segít a felderítésben – mutatta be a csapatot a szakember, aki hozzátette: a területet hat részre osztották és egy csapat járőrözik egész nap.