Az intézmény tanulóinak zenés köszöntőjével indult a program, majd Pintér Péter villantotta fel Pusztai Endre gazdag életrajzának jelentősebb állomásait: a szociálisan érzékeny pedagógus, intézményvezető, atléta, idegenvezető, önkormányzati képviselő rajzolódott ki, aki a Mésztelepi Szociális Kulturális Egyesületet, a Fürge Lábak roma táncegyüttest is életre hívta, s a Telepi Hírek is a nevéhez kötődik. A felnőttképzésben is aktívan közreműködő személyiség megannyi fotón, emléken jelenik meg a kiállításon, és az emlékszobában helyet kapott Papp Albert festőművész Pusztai Endréről készült festménye is.

Online bejelentkezéssel köszöntötte a megjelenteket a művész felesége, Papp Albertné, továbbá az eseményen részt vett néhai Pusztai Endre lánya és unokája is. John Katalin, a térség önkormányzati képviselője és Szücsné Posztovics Ilona polgármester mellett egykori pályatársak osztották meg személyes élményeiket.