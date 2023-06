Pethő Marcell 2020-ban végzett a győri János Zeneművészeti Szakgimnáziumban. A csellózás mellett zeneszerzéssel is foglalkozik, illetve több könnyűzenei formáció tagja is. Egy 2020-as zeneszerző pályázatot is megnyert, a Rabmadár című magyar némafilmhez írt muzsikát. Jövőre szeretne Bécsbe felvételizni, zeneszerző szakirányon.