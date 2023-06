Varga István pedagógus, az ODT munkatársa már a program kezdetére megérkezett, és miközben a bemutatók zajlottak, a háttérben irányított egy palacsintasütő robotot. Majd az elkészült finomságokat egy másik robot fel is szolgálta. Mindemellett a tanár úr számos robotika eszközt, modellt, játékot mutatott be, amelyeket a gyermekek interaktív formában ki is próbálhattak.

Az előadások sorát Szebenyi Péter környezetvédelmi influenszer zárta, aki prezentációval és az előadásba ékelt számos TIK-TOK videóval hívta fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A program végén a résztvevők közösen fogyasztották el a „tehetség tortáit”. A projekt megvalósításában és a tehetséges diákok támogatásában Benisné Manner Melinda és Benis István a természettudományok terén, valamint Székely Márton a robotika terén vettek részt.