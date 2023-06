A hivatalos megnyitót követően zumba és zenés gyermektorna következett, majd Soczó-Szabó Dzsenifer, a rendezvény főszervezője intervall edzést tartott. A program keretében színpadra lépett a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport, illetve a szintén helyi Ízisz Gyöngyszemei Hastánccsoport is, emellett volt gerinctréning és dance flow jóga is.

A délután folyamán a Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően folyamatos egészségügyi mérések zajlottak az intézmény udvarán, így akár a koleszterin, vércukorszintünket, illetve a vérnyomásunkat is megvizsgálhattuk. Termékbemutatók is színesítették a programot, különböző gluténmentes pékárukat is meg lehetett kóstolni. A gyermekeket arcfestéssel és csillámtetoválással is várták.