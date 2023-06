Attila kiemelte: Szilárd nem kötelességből, hobbiból, hősiességből vagy az elismerésekért mászott, hanem izzó szerelemből. Ezt bizonyítja, hogy a hegymászó sokszor önmagát is legyőzte, s eljutott olyan helyekre és szintekre, ahová egy átlagember soha nem jutna el.

– Amikor az első negatív hírek megérkeztek az expedícióról, én is lementem Fótra Timihez, Szilárd feleségéhez, hogy tartsam benne, és talán magamban is a hitet. Úgy jöttem el onnan, hogy másnap reggel indul a keresőcsapat – mesélte Attila, aki kiemelte: bár Szilárd olyan helyen maradt, ahová mindig vágyott, de biztos abban, hogy mindennél jobban haza szeretett volna térni a feleségéhez és a kisfiához, Somához.

– Leírhatatlanul szerette őket, mindig ilyen családról álmodott. A barátai és a szerettei részéről minden támogatást megkapott a mászáshoz, jobb feleséget, hátteret nem is kívánhatott volna magának. Egyszerre volt komoly és humoros, mindig bivalyerősnek mutatta magát és a végsőkig küzdött az álmaiért. Ősi erő lengte körbe, ami azokra is átragadt, akik mellette álltak. Bárcsak mindenkinek lehetne egy ilyen barátja, mint amilyen ő volt nekem, s marad örökre! – emelte ki búcsúzóul Attila.