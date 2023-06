A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, amit a vármegyei önkormányzat koordinál, 70 millió forintot nyert Szákszend és hamarosan indulhat is a munka. Elképzelhető, hogy jövő ilyenkor már egy megújult környezetben ünnepelhetünk itt – mondta nagy örömmel Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke.

A másik meglepetés a szákszendi imázsfilm, amelyet a vármegyei önkormányzat készítette ajándékba a helyieknek. – A „Mi megyénk, mi világunk” című projektben lehetőségünk nyílt arra, hogy a vármegye mind a 76 településéről kisfilmet készíthessünk – hangzott el az elnöktől. A megyei identitás program keretében létrejött látványos kisfilmet a helyszínen is meg lehetett tekinteni a falusiak által „összeadott” 195 mackóból álló szívmelengető kiállítás előterében.

A Százszorszép dalkör dalos ébresztője után főtt a halászlé, sült a kárász, de őzpörkölt, csülkös babgulyás, lángos és sült kolbász közül is választhattak a vendégek, az iskolai szülői munkaközösség pedig hot-dogot és popcornt kínált. A bölcsőde palancsintával, rétessel készült, az óvoda szülői munkaközössége pedig számtalan finomságból tartott jótékonysági sütivásárt a faluház környékén.

Felléptek a Kiskuckó Óvoda apróságai, majd a modern tánccsoport a Kalitkába zárt című koreográfiával nyűgözte le a közönséget. Volt Nyitrai Judit által vezetett Szenior örömtánc, amit a Százszorszép dalkör produkciója váltott. Műsorukat Beethoven névadó művével nyitották, amit Bach Parasztkantátája, a Földművesek éneke, egy svéd népdal követett, valamint Kerényi György fordításából a Künn a fákon… kezdetű dal.

Az 507 Band is koncertezett, a basszusgitár húrjait maga a település háziorvosa, Dr. Tóth Csaba pengette. Később operettekből, musicalekből adott elő színes összeállítást a KaDarka Társulat négy tagja, Karap Diána, Dallos Zoltán, Juhász Laura és Jónás Szabolcs. Meglepetés produkcióval készült a falunapra az Öveges József Általános Iskolába járó gyerekek szüleinek egy kis csoportja, akik egyébként is a nap lelkes résztvevői, támogatói voltak. Az est folyamán hagyományőrző táncokat mutatott be a Pötörke Táncegyüttes. Nemcsak nekik, hanem a táncházban a vendégeknek is a Kincső zenekar húzta a talpalávalót, végül Retro diszkó és látványos tűzzsonglőr produkció zárta a falu nagy napját.