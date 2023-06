A programon Schmöltz Margit, az intézmény vezetője mutatta be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, aki először azt kérte a résztvevőktől, írják le egy papírra, hogy szerintük mit jelképez a könyvtár logója. Egyesek a könyvből kinövő tudásfát, mások a sokszínűséget, életsorsokat látják benne. Ezután szóba került, hogy a mai emberek gyakran arra hivatkoznak, hogy időhiány miatt nem olvasnak. A trendek azt mutatják, hogy habár olvasásra kevésbé fordítunk időt, de a közösségi oldalakon naponta 3–4 órát is eltöltünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a mindennapjainkat megkönnyítő eszközök révén több szabadidőnk van és a modernizálódó világban akár „feleslegesnek” is érezhetjük magunkat.

Dr. Tölgyessy Zsuzsanna szerint az agyunkban sok minden megváltozott, a világunk átalakult. Kitért arra is, hogy a minket megszólító reklámok mellett a média a kattintásvadász címekkel próbálja megragadni a figyelmünket, amellyel azt akarják kihasználni, hogy az emberek manapság félnek a lemaradástól.

Szó volt továbbá a mesterséges intelligenciáról is, ami mindent tud a világhálón fellelhető információkról, ellenben nem gondolkodik, nem mérlegel, hanem statisztikai átlag alapján dolgozik, emiatt személytelen, egyesek számára unalmas szöveget alkot. Bár egyre jobban fejlődik, mivel gépről van szó, nem is akar semmit, az emberek viszont rajta keresztül akarnak célokat elérni. Ezért fontos, hogy mekkora hatalmat adunk neki, a döntés a mi kezünkben van.