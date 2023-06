Puskásné Kovács Brigitta intézményvezető helyettes köszöntötte a vendégeket, majd kiemelte: az épületet óvodai céllal építették a Jókai Mór Általános Iskola közvetlen szomszédságában. A két, vegyes csoportban 45 gyermeket nevelnek biztonságos és szeretetteljes, családi légkörben. Ugyanakkor a gazdasági megszorító intézkedések többször megnehezítették az óvoda munkáját, ezért a régi hagyományok megőrzése mellett új szemléletre és az intézmény arculatának megváltoztatására is szükség volt. Felvállalták a szlovák nyelv ápolását, amellyel a gyermekek játékos formában ismerkednek. Kiváló a kapcsolatuk a szülőkkel, akik közül sokan itt cseperedtek fel. Több generáció nőtt fel e falak között.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester is gratulált az intézményben folyó szakmai munkához. Kiemelte a nemzetiségi nevelés során végzett tevékenységüket is. Elismerően szólt az itt tapasztalható összefogásról, amely a program kapcsán is látható volt, hiszen a szülők is kivették a részüket a szervezésből.

A gyerekek örömtánca után terített asztalok, hatalmas torta várta az ünneplőket, majd Nyári Vécsei Dalma, szülő, a program egyik főszervezője indította el a születésnapi partit, ahol a gyerekeknek megannyi játék és utcabál is volt.