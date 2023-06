Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos úgy fogalmazott: szükség van a kisebb, helyi célok kitűzésére, amelyek megerősödve jó példává válnak mások számára is. Mint mondta, ennek a programnak az a szépsége, hogy egyszerre szolgál nagyobb gazdaságfejlesztési érdeket, illetve a térség kisebb gazdasági szereplőit is bevonja.

Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás (RDV ETT) igazgatója elmondta, a pályázatnak köszönhetően élelmiszeripari tevékenységet támogató eszközparkokat szerezhettek be, illetve innovatív gyártási technológiákat is fejlesztettek. Hét új munkahelyet teremtettek, illetve kutatási és tudományos eredményeket is elértek, amelyek a gyártási folyamatokba is bekerülnek. A köszöntőket követően a pályázatban résztvevő szervezetek mutatkoztak be.