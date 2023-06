Tökéletes időjárás, egy gyönyörű tisztás, valamint két pálya fogadta azt a 14 csapatot a Gödöllői Arbo-Parkban, akik azért küzdöttek az egyfordulós versenyen, hogy bebizonyítsák: a legjobb fakitermelők közülük valók, és hogy ott lehessenek a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság szeptemberi döntőjében.

A megmérettetésre a Pilisi Parkerdő Zrt. indította a legtöbb gárdát, hiszen a verseny egyben szakmai találkozóra és tapasztalatcserére is kiváló lehetőséget nyújtott. A Parkerdő által egyre több helyen alkalmazott örökerdő-gazdálkodási módszerek egyik alapja ugyanis a területen folyamatosan fennmaradó faállomány védelme, melyhez precíz, szakmailag felkészült és technikailag jól felszerelt fakitermelőkre van szükség, hiszen az idős, kivágásra megérett fákat úgy kell kidönteni, hogy azok ne károsítsák a többi, fiatalabb, egészséges fát mindamellett, hogy a döntött faanyag is megőrizze értékét.

A versenyt a Pilisi Parkerdő vezérigazgató-helyettese, Petrik János nyitotta meg a Gödöllői Arbo-Parkban, ahol számos kiegészítő program is várta a családokat: Gáborecz István a Süni tisztáson sünt faragott láncfűrésszel, de volt erdőtűz-megelőzési játszótér és a DINPI barlangbusza is megérkezett a helyszínre. Közben pedig a nap során a STIHL akkumulátoros eszközeit is meg lehetett ismerni.

A versenysorozatből valóban kiemelkedett a megmérettetés, hiszen 14 csapat küzdött a továbbjutásért, amelyek tagjai a hétköznapokban is fakitermeléssel foglalkoznak. Köztük három olyan gárda is volt, amely szerepelt a májusi Bajnokok Bajnoka megmérettetésen, tehát az előző idényben a TOP 10-ben végzett országosan.

A negyedik regionális fordulót végül 14 pontos előnnyel a Bajna II. Vérteserdő Zrt. – Alba Berkenye Kft. (Forgács János, Szabó Szilárd, Szabó Zoltán, Rózsa Sándor) nyerte meg a Pilisi Parkerdő Zrt. – Valkói Erdészet (Németh István, Krisztián Attila, Burcea Szabolcs Csaba, Horváth Csaba) gárdája előtt. Mellettük dobogóra állhatott még a Pilisi Parkerdő Ráckeve (Szanka Tamás, Petró József, Szanka Gábor, Szabó József Bence) négyese. A továbbjutók közé végül épphogy nem jutott be a FORESTER Kft., viszont szeptemberben találkozhatunk a negyedik Amindenfáját (Andráska Zoltán, ifj. Andráska Zoltán, Andráska Csaba, Krupánszki Bence Zoltán) csapattal, és az ötödik Rob Tree Alpinnal (Hajagos Róbert, Szabó Gergő Zsolt, Hajagos Ferenc, Németh Dávid Miklós).