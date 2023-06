Csobogók, szökőkutak, vízesések díszíti sok település köztereit. Azonban sokan elfelejtik – vagy eszükbe se jut –, hogy a szökőkutaknak esztétikai szerepük van, nem strandolásra készültek. Egy-egy forróbb napon ugyanis biztos lehetünk benne, hogy találunk valakit, aki egy ilyen csobogóban próbálja lehűteni magát. És a gyerekekről se feledkezzünk meg, akiktől nem is várhatjuk el, hogy mérlegeljék az esetleges veszélyeket. Számukra a csobogó víz egyet jelent a pancsolással. Ilyenkor pedig szülő legyen a talpán, aki szép szóval, vagy ész érvekkel meg tudja győzni csemetéjét, hogy hagyja ki a csábító lehetőséget.

Szerencsi Richárd, a Tatai Városkapu Zrt. ügyvezetője a Kemma.hu-nak elmondta: bár a Kossuth téren lévő szökőkutak vízét fertőtlenítik, nem szabad fürdeni bennük.

– A szökőkutakhoz tartozik egy föld alatti mély akna a gépészetnek illetve a víznek. Az algásodás ellen vegyszerezzük a vizet, illetve fertőtlenítőt is használunk. Azonban ezek közel sem nyújtanak annyi védelmet a kórókozókkal szemben, mint például a Fényes Fürdő medencéinek a vizei – figyelmeztetett a szakember, aki elárulta: a medencés kialakítású szökőkutakba a gyerekek szívesen dobálnak kavicsot, ami sokszor akadályozza a vízforgatást. De sajnos sokan szeméttel is teledobálják, és a hajléktalanok is szívesen mosakodnak benne egy-egy melegebb napon.

A szökőkutak hatósági és közegészségügyi szempontból sem alkalmasak fürdőzésre. Nincs is rájuk hatósági engedély. Semmiképpen se engedjük bele a gyerekeket, de még a lábukat se lógassák bele. Ezek díszek

– szögezte le az ügyvezető.

Tatabányán több szökőkút is kísértésbe viheti a hűsölni vágyókat. Azonban ezek sem alkalmasak a fürdésre, vagy pancsolásra. Még a közkedvelt Fő téri csobogó sem, ahol rendszeresen látni a fel-felbukkanó víz között rohangáló gyerekeket. A szökőkutakat üzemeltető T-Szol Zrt. közterületkezelési igazgatója, Cseh László korábban arra hívta fel a Kemma.hu olvasóinak a figyelmét, hogy a megyeszékhely szökőkútjai tele vannak vegyszerekkel. Többek között klórra, brómmal, vízlágyítóval és különböző algásodást gátló sókkal. Ezek mennyisége lényegesen több, mint a strandok medencéiben használtak. Azonban még nem is ez okozza a legnagyobb gondot.

– Bár nem látszik, de a Fő téri szökőkút alatt is van egy medence. Az ebben lévő vizet keringeti folyamatosan a rendszer. Évente csak párszor engedik le és töltik fel friss vízzel. Tisztításakor pedig találtak már ott pelenkától kezdve csikken keresztül mindent, de az eső is belemossa a port és a piszkot a felszínről. De a vízben fürdőző madarakról is bejuthatnak a fertőzések – árulta el az igazgató, aki még ennél is meghökkentőbbet mesélt.

Valaki pár éve halakat dobott a vízbe, amelyek aztán el is pusztultak.

– A Május 1. parkban lévő szökőkútba valaki beleengedett mintegy 20 darab tenyérnyi, édesvízi halat. Hogy poénból tette, vagy mert úgy gondolta ott jó dolguk lesz nem tudjuk. Mindenesetre a halak beleakadtak a szűrőberendezésbe és elpusztultak. Ilyenkor csak annyit tehetünk, hogy a fertőzésveszély ellen még több fertőtlenítőt öntünk a vízbe – magyarázta Cseh László.