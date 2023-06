Az Esterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjalap létrehozását 2021. októberében jelentette be Tata Város Önkormányzata és a Műdijó (Művészetekkel és Divattal a Jótékonyságért) Alapítvány, miután helyi vállalkozások, cégek részvételével jótékonysági estet szerveztek az alapítvány kezdeményezésére. Az eseménynek köszönhetően 31 vállalkozás adott támogatást, s az esten lezajlott aukcióból és egyéb adományokból mintegy 3,5 millió forint gyűlt össze az ösztöndíjat kezelő Mecénás Közalapítvány számlájára. A közalapítvány pályakezdő művészek, illetve felsőoktatási művészeti intézmény hallgatói részére hirdetett pályázatot, akik országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség. Lévai Ádám grafikusművész, a közalapítvány kuratóriumi elnöke az ülés előtt elmondta: – Három remek pályázat érkezett be idén. Ketten jelentkeztek a zenei pályáról, egy operaénekes és egy hangszeres pályázó, valamint egy gyermekeknek tervezett kreatív műhely kialakításához nyújtottak be pályázatot. Az elbírálás során az a célunk, hogy Tatához kötődő tehetséges fiatalokat segítsünk, támogassuk a fejlődésüket, azonban nemcsak segítségnyújtás ez a város részéről, hanem elismerés is egyben – fogalmazott Lévai Ádám.