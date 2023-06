Dr. Kotsis Éva címzetes rendőr őrnagy, a Dorogi Rendőrkapitányság kiemelt főelőadója elmondta, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a vármegye rendőrkapitányságai is csatlakozzanak a programhoz. Szerették volna ugyanis, ha Dorogon is megmutathatják a fiataloknak, hogy milyen felelősségteljes és érdekes hivatást végeznek a helyi kapitányság állományában dolgozók.

A gyerekeket Málnás Zsolt rendőr alezredes, a Dorogi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője köszöntötte, majd Deák Attila rendőr százados, a Dorogi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetője mutatta be a rendőrök felszereléseit. A gyermekek a golyóállományt és a sisakos is felpróbálhatták és megtudhatták, miben különbözik a tomfa és a gumibot.

Bérces Norbert rendőr főtörzsőrmester, a Dorogi Rendőrkapitányság bűnügyi technikusa ismertette a bűnügyi helyszínelők munkáját mutatta be, majd a vállalkozó szellemű érdeklődőkről ujjairól lenyomatot is vett. A gyermekek egyébként megnézték a kapitányság járműveit és bejárták az épület helyiséget is.