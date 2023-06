Összefogott több szervezet Pintér Mária és a Szivárvány Óvoda egyik munkatársa, Kurucz József ötlete nyomán, és stábunk éppen tetten érte az alkotókat, Bakács Pétert és Pintér Máriát, amint éppen az utolsó simításokat végezték egy élethű, kicsinyített bányászcsillén.

– Az ötlet után mellénk állt a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, az OMBKE helyi szervezete, és a csillét pedig Dörömbözi Béla készítette. Péterrel pedig mi azt vállaltuk, hogy lefestjük a csillét – mesélte Pintér Mária.

A kis ajándék június 10–én kerül a Szivárvány Óvoda udvarára, ahol a jövőben az ünnepségeket is tarthatják a csemetékkel az óvónők. A szervezők remélik, hogy más intézményben is elindul hasonló kezdeményezés, amely közelebb hozza a bányász hagyományőrzést is a kicsikhez.