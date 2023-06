Bár a virágok többsége már virágait hullatta, még most is érdemes kilátogatni az Agostyáni Arborétumba. Az arborétum, melyet a Gerecse gyöngyszemének is szoktak nevezni, több, mint 30 hektáron terül el Agostyán határában, Tatától 8 kilométerre. A völgy hatásának köszönhetően az arborétum a legnagyobb nyári kánikulában is kellemes, hűvös klímájú.