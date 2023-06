Food Truck Show Komáromban

Igazán nagy lesz a nyüzsgés hétvégén a Jókai Ligetben, Komáromban, ugyanis a városba érkezik az ország legnagyobb utazó étterme. Ahogy a Facebook-eseményben írják, egész napos food truck show, kézműveskedés, kutyabemutató, kitelepül a Forrás Rádió, a Magyarock Dalszínház előadása, vendég: Csengeri Attila és Egyházi Géza, flash mobok, trükkös járművek, családi programok, esténként szamba és dobshow, valamint tűzzsonglőr bemutató. Péntek délutántól vasárnap délutánig várják az enni és kikapcsolódni vágyókat.

Dadabánya Tatabányán

Immáron 6. alkalommal rendezik meg Tatabányán, a Bányászati és Ipari Skanzenben a Dadabánya Undergrund Művészeti Fesztivált. Szombat kora délutántól egészen éjfélig áll nyitva mindenki előtt a skanzen kapuja. A helyszínen koncertek is várnak, többek között fellép a Rühös Foxi és a Létrák is.

Autószerelmesek napja Héregen

A Héregi Németautó Fesztivál és Márkafüggetlen Tuning Találkozó egyesüléséből az új HéCarFest debütál szombaton a héregi sportpályán. Ahogy az esemény leírásában is megjegyezték, most szombaton a környék legnagyobb autós találkozóján vehetsz részt, ha ellátogatsz Héregre. Nem csak autók, hanem egész napos zene, dodgem, körhinta és felfújható csúszdák is várják a kicsiket.

Családi nap Felsőgallán

Június 3-án rengeteg programmal várják az érdeklődőket a felsőgallai családi napra, ahol nem csak a felnőttek, a gyerekek is maximálisan kikapcsolódhatnak. Lesz pörköltfőző verseny és a művészválogatott is tiszteletét teszi egy labdarúgó meccs keretében.

Egri Csillagok a Monostori Erődben

Június 3-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Monostori Erőd szabadtéri Klapka színpadán a Magyarock Dalszínház bemutatja az Egri Csillagok történelmi musical-t.

Történelmi íjászverseny Tatán

Szombaton 16. alkalommal rendezik meg a történelmi íjászversenyt az Esterházy-kastély kertjében. A Tatai Celőkék Íjász Szakosztály szervezésében megvalósuló rendezvényen minden érdeklődőt szeretettel várnak.