A munkálatok alatt a Micimackó Óvoda, a Móra Ferenc Általános Iskola és a József Attila Könyvtár is sokat segített a programok megvalósulásában. Somogyi Nóra kifejtette: környezetbarát intézményként működnek a jövőben, s információs rendszerük is megújult, új weblap is várja a látogatókat.

A ház megnyitóján a Szent Margit iskola kórusa énekelt

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

Szücsné Posztovics Ilona polgármester gratulált az összetartó csoportoknak, a generációk közötti kapcsolatok elmélyítésének. A KPVDSZ ugyanis a nyugdíjasok mellett a városi diákönkormányzatot is felkarolta.

Új külsőt kapott Felújították az épület villamos hálózatát; kicserélték a homlokzati és beltéri ajtókat, a falburkoló lambériákat; néhol a parkettát. Kifestették a helyiségeket, kiépítették a nagyterem automatizált szellőztetését. Akadálymentes parkolót, rámpát és mosdót építettek ki, s a nagyteremben új hang-, és vetítéstechnikai berendezéseket kapott. A régi épület látványos megújulását zárkörű megnyitón tekinthették meg a meghívott vendégek, s a ház csoportjai.

A nyugdíjas közösségek képviselője mellett a diákönkormányzat vezetője is üdvözölte a szépen megújult intézményt, majd egy szavalat után Boldizsár Tamás, a Budapesti Operettszínház tagja, a Thália művészeti iskola egykori tanulója műsora következett.

Bencsik János önkormányzati képviselő pohárköszöntőjében eredményes munkát, további sikereket kívánt az itt dolgozóknak, és a művelődési házat használó csoportoknak.