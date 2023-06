Ezt használta ki egy Facebook-csoport (pontosabban annak alapítói) is, amikor létrehozták az Itt van Suhajda Szilárd 2023 (Csatlakozz) közösséget. Nem meglepő módon lényegében pillanatok alatt lett is négyezer tagjuk. Egy-két mondatos, forrásmegjelölés nélküli posztokat publikáltak Szilárdról, aztán hétfőn megjelent egy szavazás, hogy ők „ezzel a témával” már nem akarnak foglalkozni, és miről olvasna szívesen a csoport Receptek, rendkívüli hírek és filmek közül lehetett választani. Aztán a csoport neve is megváltozott, Ez történt-re, a borítóképen otthagyva még az extrémsportolót. Bemutatkozásukban pedig azt írták: „Hírek, meg persze vélemények, Utánajártunk, lecsekkoltuk, végigpörgettük - hogy neked ne kelljen. ”

A csoport két adminisztrátora egyébként két kis Facebook-oldal. Az egyik egy hét lájkolóval rendelkező, elnevezése szerint híroldal, amely kifotózott közösségi médiás bejegyzéseket osztott meg, kitakarva az eredeti forrást, csak címeket mutatva, a másik pedig egy online filmnézős.

A csoporttagok nem díjazták a váltást, azt pedig végképp nem, amikor online filmes oldal reklámja bukkant fel. Azóta megint megváltozott a név egyébként, a korábbi posztokat törölték, és csak két, ugyanazt az online filmnézős oldalt promózó bejegyzés maradt. A négyezer fős tagság 2700-ra olvadt.

A csoport jelenlegi azért nem nevét írjuk le, hogy ne csináljunk nekik reklámot. Valószínűleg nekik egyébként is pont az volt a céljuk, hogy az összetoborzott csoporttagoknak majd mást reklámozzanak, de ezt a közösség, mint a fentiek mutatják, nem díjazta, sőt, kifejezetten rossz néven vette a nyerészkedést, illetve annak szándékát.