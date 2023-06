Magyary velünk él

Dr. Horváth József, Tata jegyzője a város nevében is köszöntötte a konferencia résztvevőit.

– Magyary Zoltán Tata szülötte, és a város tényleg büszkélkedhet azzal, hogy Magyary velünk élt, velünk él és velünk is marad. Fő műve a közigazgatás és az ember. Ha ezeket egymás mellé rakjuk, akkor ebben benne van az egész város. Mert miből is áll a város: emberekből, hivatalból, hivatalnokokból. Tatán megkerülhetetlen Magyary szellemisége és azt kívánom a konferenciának, hogy ezt a szellemiséget még egy új oldaláról megismerhessük. Hiszen Magyary városépítő is volt, bár ezekbe a folyamatokba nem tudott bekapcsolódni – magyarázta a jegyző.