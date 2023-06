Teller Péter polgármester tájékoztatása szerint a vadriasztó gázágyút a Duna túlpartján, a közeli szlovák településen vetették be, és hamarosan, a betakarítás befejezését követően be is szüntetik a használatát. A településvezető elárulta, hogy a zavaró hanghatás kapcsán a közelmúltban több bejelentést is kapott a lakosoktól, így a városlakók jogos érdekei, valamint a nyugodt életkörülmények fenntartása érdekében tájékozódott az ügyben.

A fejlemények kapcsán a LábatlaNEWS nevű Facebook csoportban tette közzé az információkat. A polgármester ugyanis megtudta, hogy az eszközök használata hozzájárul a mezőgazdasági területek hatékony védelméhez és a lövésszerű, ismétlődő hangokkal meg tudják akadályozni a vadállatok pusztítását. Hozzátette, hogy a működési időt és ütemtervet az illetékes hatóságokkal együttműködve úgy alakították ki, hogy minimalizálják a lakosságot érő zavaró hatásokat.