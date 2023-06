Megszokott, hogy különböző települési rendezvényeken polgárőrök biztosítják a rendet, akik szabadidejükben egyenruhát öltve számtalan szolgálatot teljesítenek. Terepviszonyoktól függően jórészt autókkal, néhol kerékpárral és robogóval felszerelkezve járják a területeket. Ám vannak olyan szervezetek is, mint például a Lábatlan Város Polgárőrsége Egyesület, amely lovas polgárőrrel rendelkezik, így a nehezebben járható dombokat, völgyeket is ellenőrizni tudják.

– Egyesületünk egyik hölgy tagjának van lova és rendszeresen lovagol. A tavalyi év második felében felvetette, hogy szívesen teljesítene lóháton is szolgálatot. Tetszett az ötlet, mondtam neki, hogy a megyei szövetségtől megkérdezem, hogy mik a feltételek és hogy engedélyt kérek rá. Továbbá azt is mondtam neki, hogy valakit szerezzen maga mellé, hiszen a szabályok szerint polgárőr egyedül nem lehet szolgálatban. Végül az egyik barátnője lett a társa, aki új tagként belépett az egyesületünkbe – mondta Gombár Tamás, a szervezet elnöke.

Lóháton a bűnözés ellen

A két hölgy jellemzően a helyi polgárőrség illetékességi területein belül az autóval nehezebben megközelíthető helyeken, például a Duna lábatlani és süttői partszakaszán, vagy a pincéknél szokott szolgálatot teljesíteni. Nyitott szemmel járnak, ellenőrzik, találkoznak-e illegális hulladéklerakással, vagy hogy történt-e bűncselekmény.

– Egyelőre nem tapasztaltak falopást, vagy más jellegű kihágást sem, jelenlétük visszatartó erővel bírhat. A lakosok és kirándulók mindenhol örömmel fogadják őket, szívesen beszélgetnek velük – jegyezte meg Gombár Tamás.

Az elnök elmondta azt is, hogy ha a jövőben valakit bűncselekmény elkövetésén kapnának, akkor a társhatóságok értesítése és a rendőrök helyszínre érkezése után közös erővel segíthetnének a tettesek elfogásában. Hiszen a lovas polgárőrök meg tudnák figyelni, hogy a tettesek merre menekültek és akár pontos információval szolgálhatnának az illegális hulladékot elhelyező személyek hollétéről is.

Tavaly év elején elkezdtük a városban kiépíteni a köztéri kamerarendszert, ami a lovas polgárőrség mellett szintén segíti a közbiztonság javítását. A próbaüzem jól vizsgázott, ezért a tervek szerint tovább fogjuk bővíteni a hálózatot. Mi felügyeljük továbbá az önkormányzati kamerákat is, melynek felvételeit szükség esetén kikérheti a rendőrség – tette hozzá.

Családi nap

Gombár Tamás elmondta, hogy a rendezvények biztosítása mellett szabadidejükben igyekeznek minél több szolgálatot ellátni. A taglétszám stagnál, a tagfelvétel folyamatos, így várják mindenkinek a jelentkezését, aki szeretne segíteni a bűnmegelőzésben. Lábatlan új közterület-felügyelőjével együttműködve is azon dolgoznak, hogy továbbra is biztonságos legyen a város. Az elnök hozzátette: szívesen fogadják a támogatásokat is, ugyanis egy ilyen kis egyesületnek az adó egyszázalékos felajánlások rendkívül sokat jelentenek. A szervezet elnöke elárulta, hogy augusztus 27-én családi és közbiztonsági napot rendeznek Lábatlanon, mely kapcsán köszöni Teller Péter polgármester támogatását. A szervek szerint többek között lesz tűzoltási, illetve karate bemutató is, találkozhatunk majd kutyás rendőrökkel és lőtéri gyakorlaton is részt vehetünk.