Tűző napon soha!

Minden évben felhívják az állatvédők a figyelmet arra, hogy ne hagyjunk állatot az autóban. Ha a külső hőmérséklet eléri a 20 Celsius-fokot, 10 perc is elég ahhoz, hogy 30 legyen a kocsiban. Fél óra után már, ami épp elegendő idő egy-két élelmiszer megvételéhez, mindez már 40 Celsius is lehet.

Akkor, ha 35-re kúszott a hőmérő higanyszála, 15-20 perc is elég ahhoz, hogy több mint 50 fok egyen az utastérben. Ez pedig csak kínzás az állatnak és az sem megoldás, ha árnyékban parkolunk az autóval, a hőség ott is utoléri a kutyusokat.