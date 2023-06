A film tiszteleg a magyar hegymászó előtt, aki oxigén és kísérő nélkül akarta megmászni a több, mint 8 ezer méter magas hegyet és aki nem tudott megküzdeni a csúccsal. Másfajta szörnyetegként aposztrofált csúccsal. Miként a néző is osztozik a szerepen: ő sem tud megküzdeni, csak az ő esetében ez a látottakra igaz. A drámai pillanatok nagyon átjönnek, ráadásul még inkább fokozzák, sőt, beárnyékolják a közelmúlt történései. A hajmeresztő percek ugyan hűen bemutatják, milyen az élet odafönn, de biztos vagyok benne, hogy még csak meg sem közelíti azt az érzést, ami a hegymászókra vár(t). Elképzelni sem lehet, milyen lélegzetelállító harc okozza a hegymászók vesztét, köztük Szilárdét.

Az Everest egyszerre szól a kitartásról, az akaratról és a pénzről is. A Nepálba érkező hegymászók és a serpák között éles választóvonal húzódik, és most nem az egészségügyi állapotra gondolok. Tény, hogy jobban tűrik a magaslati viszonyokat és jobb az oxigénfelhasználásuk is, de az előbbiek a dicsőség miatt akarnak feljutni a csúcsra, míg az utóbbiak elsősorban megélhetési célból másznak. Nepál még mindig egy nagyon szegény ország, 1000 dollár körül van az éves átlagkereset, és ehhez képest az expedíciózás nagyon jól fizet. Három hónap alatt 5-8 ezer dollárt lehet megkeresni a hegyen. Ez sem sok ahhoz képest, hogy az expedíciós irodák nyugati szervezői ennek a tízszeresét is elteszik, a munka veszélyességéhez képest pedig végképp nem. De ez egy másik történet!

A mostani több mint huszonhét évvel ezelőtt, 1996 tavaszán játszódik, amikor két kereskedelmi expedícióról, az új-zélandi Rob Hall vezette Adventure Consultantsról és az amerikai Scott Fischer vezette Mountain Madnessről szóltak a hírek. Május 10-én ugyanis a kitörő hatalmas viharban rivalizálásuk odáig vezetett, hogy nyolc ember meghalt a hegyen, köztük a két tapasztalt vezető is. A tragédia oka leginkább abban keresendő, hogy mindkét vállalkozás számára kiemelten fontos volt a csúcs elérése, ezért olyan döntéseket hoztak, amelyeket normális körülmények között biztosan elvetettek volna.