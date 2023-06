Mint arról korábban beszámoltunk, mintegy 520 milliárd forintos óriásberuházással építi fel első európai üzemét a kínai Huayou Cobalt Ácson, ahol katódot fognak gyártani elektromos akkumulátorokhoz. Mindezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.

Úgy tudjuk, hogy a településen, valamint Banán és Bábolnán is többen félnek, hogy a gyártás veszélyt jelent a környezetre és egészségükre. Facebook-csoportot is létesítettek, ahol úgy döntöttek, nyílt levelet írnak a polgármesternek, hangot adva aggodalmaiknak. Az ünnepi testületi ülés előtt Lipka Zoltán és két kísérője adta át a nyílt levelet dr. Szentirmai István polgármesternek, aki aláírásával is hitelesítette, hogy átvette a dokumentumot.