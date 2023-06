Érdekes helyzetet teremtett egy egyirányú utcában az, hogy – információink szerint – csőtörés miatt fel kellett túrni az utat, ami gátolta a közlekedést. Az interneten komoly találgatások indultak, mit tehetne az, aki mégis behajt a világ végének is beillő egyirányú zsákutcába.

Az ötletek között szerepelt az is, hogy kellene még oda egy megállni tilos tábla is, az akár „Bermuda utcának” is átkeresztelhető utca végére pedig egy autóbontó. Volt, aki szerint csupán egy logikai játékot eszeltek ki a zsákutcát jelző táblát kihelyezők.

Többen, egyébként nagyon élelmesen felvetették, hogy ők egyszerűen csak kitolatnának az utcából. Mások azonban figyelmeztették őket, hogy az szabálytalan lenne.

33.§.(2)Egyirányú forgalmú úton, körforgalmú úton, vasúti átjáróban, autópályán és autóúton – egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve – hátramenetet végezni tilos.

– fogalmaz valóban a KRESZ.

Szombaton reggelre aztán kiderült, hogy a világ vége mégsem Esztergomban van. A zsákutcát jelző táblát ugyanis eltávolították, igaz, picit arrébb ottfelejtették.