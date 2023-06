Ezt követően különböző, fagy­lalttal kapcsolatos szórakoztató, és egyben edukatív bemutatókat is szerveznek, továbbá egy szakmai kiállítás is színesíti a programot. Az idelátogatókat különböző zenei és kulturális programok is szórakoztatják a nap folyamán. Együttműködő partnerük, a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja a programok megvalósítását.