Egy látványos kép bukkant fel nemrég a közösségi oldalakon, amin egy Leopárd 2A4-es harckocsi elsüllyedt egy mocsaras részen. Mivel a Magyar Honvédségen belül csak a tatai dandár kapott az új német tankokból, így tudni lehetett, hogy egy itteni „nagymacska” esett a sár fogságába. Információink szerint a kép a szomódi gyakorlótéren készült két hete. A vezetési gyakorlatról egyébként a dandár közösségi oldalán is hírt adtak egy látványos videóval együtt. Ezen is jól látszik, hogy a hatalmas lánctalpasok mindenen átmennek, se a sár, se a gödrök, se a víz nem fog ki rajtuk. A fotó alapján azonban van olyan mély, sáros gödör, ami már a Leopárdoknak is kihívást jelent. A harckocsi nem is bírt kijönni a saját „lábán”, így ki kellett menteni. Erre van is a dandárnak egy komoly, speciális járműve: a Leopard 2ARV 3HU „Buffalo” egy Leopard 2 alvázon kialakított vontató, aminek elsődleges szerepe a meghibásodott, sérült haditechnikai eszközök mentése, akár ellenséges tűz alatt is.

Egyébként a honvédség rendszeresen tart olyan gyakorlatokat is, ahol pont az ilyen mentések a feladatok. Szerencsére kiderült, hogy nem történt baja a Leopárdnak.

− Magyarország biztonságának megvédése érdekében elsődleges célunk, hogy felkészült haderő álljon rendelkezésre. A harckocsizó felkészítés része az elakadt eszközök mentése és vontatása. A kezelőszemélyzet tagjai a vontatás során betartandó rendszabályok alapján jártak el, és ebben az esetben volt lehetőségük az elsajátított tevékenységek gyakorlására. Kiképzési foglalkozáson, azon belül is harckocsi vezetési gyakorlaton történt az eset. A harckocsit egy másik harckocsi segítségével húzták ki a sárból, a normál eljárásrendnek megfelelően. A Leopard 2A4 az esetet követően továbbra is üzemképes és hadrafogható állapotban maradt − érkezett a Magyar Honvédség sajtóosztályától a kérdésünkre a válasz.