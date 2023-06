A tanulmány ugyanakkor rávilágít arra, hogy tovább nőtt - több mint tíz százalékkal - a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a városban. Ugyancsak csökkent a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 380-ról 326-ra, ami valamivel több, mint 14 százalékos javulást jelent. Tavaly összesen 690 ilyen eset történt, közülük kiemelendő a testi sértések nagyarányú, 22,4 százalékos növekedése: 2022-ben 58 testi sértés történt, amely egy esetben halállal végződött. Ennél is beszédesebb, hogy ezek többségét családon, ismerősi körön belül követték el, így a pandémia idején felerősödött negatív tendencia tovább folytatódik.

Meglepően dicséretes ugyanakkor a garázdaságok számának nagyarányú, több mint 30 százalékos csökkenése. Tavaly összesen 25 ilyen eset történt. A bűncselekményekre jellemző, hogy azok elkövetési helye közterület, továbbra is jellemző az ügyekben az alkoholos befolyásoltság, illetve a konfliktuskezelés képességének teljes hiánya az elkövetőknél. Szintén bizakodásra adhat okot a kiskorúak veszélyeztetésének csökkenése: 2021-ben még 29, tavaly ennek töredéke, 8 ilyen bűncselekmény történt, amely 72,4 százalékos csökkenést jelent.

A rablások száma nőtt

A rablások száma ugyan nőtt, tavaly összesen hat alkalommal követtek el ilyen bűncselekményt, azonban ez az adat még mindig a korábbi évek számadatának a töredéke. A lopások továbbra is jelentős részét teszik ki az összes elkövetett bűncselekménynek (tavaly összesen 292 történt), nagy részület továbbra is az alkalmi lopások tették ki és jellemzően a megkárosítottak figyelmetlenségét, hiszékenységét használták ki. A legnagyobb veszélynek változatlanul a szórakozóhelyeken, bevásárlóközpontokban és piacokon vagyunk kitéve lopásnak, azonban kellő odafigyeléssel, elővigyázatossággal sokat tehetünk azok elkerüléséért.

Az autólopás viszont úgy tűnik, Tatabányán végleg kezd kimenni a divatból, tavaly egyetlen egy négykerekűt sem loptak el, igaz, már 2021-ben is csak egy ilyen eset történt, szemben például a tíz évvel ezelőtti 42 autólopással. Ennél is meglepőbb, hogy gépjármű feltörés sem történt tavaly, holott még néhány évvel ezelőtt is tucatszámra követtek el hasonló bűncselekményeket. A lakásbetörések száma is visszaszorulóban van a megyeszékhelyen, 64 százalékkal kevesebb ilyen eset (összesen 10) történt tavaly, mint 2021-ben.

A rongálás is népszerű bűncselekmény volt

Míg sok más területen javulnak a statisztikai mutatók, a rongálások száma jelentősen, több mint 66 százalékkal nőtt egy év alatt. Tavaly összesen 75 ilyen eset történt, a rendőrségi beszámoló szerint az elkövetés hátterében sokszor korábbi haragosi viszony állt. Összességében a legtöbb területen javulás látható, ugyanakkor az is kitűnik az adatokból, hogy néhány korábbi „klasszikus” bűncselekmény visszaszorulása mellett más területeken továbbra is sok a tennivaló – nem csak a rendőrségnek, hanem elsősorban, megelőzésként mindenkinek.