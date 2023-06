Tatabánya felé, Környe határában volt egy állomás, Oroszlány felé is kaptak pecsétet, ahogy Vértessomló környékére is építettek ki állomásokat a szervezők. Remek időjárási viszonyok mellett haladhattak a kerékpárosok, bár néhol kissé erős volt a szél. Huszonhat gyermek, huszonnégy hölgy és huszonhat férfi adta le a menetlevelét a célban, s izgatottan várta a sorolást, ahol egy férfi, női és gyermekkerékpár talált gazdára.

Beke László, a település polgármestere kérdésünkre elmondta: a kerékpáros út átadásakor szerveztek hasonló családi programot, amelyből a jövőben tanévzáró után hagyományt is szeretnének. Fontos, hogy a kerékpáros ügyességi, és KRESZ feladatok is reflektorfénybe kerüljenek. Hozzátette: Környéről kerékpáron el lehet jutni már Oroszlány, Vértessomló és Tatabánya felé, s lassan elkészül egy vegyes használatú útszakasz Tagyospuszta irányába, amely az ipari parkig ér el. Itt halad egy mezőgazdasági út tovább, Tata felé, már tervezik, hogy ezt akár a későbbiekben kerékpárosok számára is kiépítik.

KRESZ-teszttel nyertek Tőberling Katalin, Vida Andrea és Lábadi Éva. A gyerekek között pedig Erős Krisztina és Erős Gergő, valamint Nagy Dorina.

Az ügyességi verseny legjobbjai a tíz évesnél fiatalabbak között: Selmeci Zsombor, Erős Gergő és Szilbereki Milán lett. A 10 és 14 évese között Jordán Dávid, Jeszenovics Balázs és Nagy Dorina bizonyult a teljesítménye alapján a legjobbnak.

A három gyönyörű kerékpár tulajdonosa Rezsneki Katalin, Kis József és Hujbert Dorina Mirella lett. A kerékpáros táska boldog tulajdonosa az egyetlen tatabányai induló, Szépe István lett. Ugyancsak táskát vehetett át Bekéné Sváb Fanni, valamint Hornyák István.

További kerékpárokhoz kapcsolódó tárgynyereményt vehetett át Wittmer István, Wittmer Kitti, Papp Balázs, Szalai Ferenc, Behinya Dóra, Laki Lili.