Csehné Németh Ilonát 30 éves oktató-nevelő munkájáért méltatták, aki 1996 szeptembere óta dolgozik a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsődében. 2018 szeptemberétől óvodapedagógusi munkája mellett vezetőhelyettesnek választotta a nevelőtestület. Majd sikeres pályázat után intézményvezető lett. Munkabírása példaértékű, munkájára jellemző a precizitás, megbízhatóság. Gondolkodása rendszerszemléletű, rendkívül figyelmes és empatikus személyiség, aki mindig minden feladatból maximálisan kiveszi a részét – emeli ki Kisbér Város Önkormányzata

Szintén 30 éves jubileum kapcsán köszöntötték Pisuth Tímea óvodapedagógust. A 30 év során nemcsak a kisbéri csoportokban dolgozott, hanem a hántai kihelyezett csoportban is. Szívesen és örömmel készül óvodásaival a településrész különböző jeles rendezvényeire. A hivatása iránt elkötelezett kolléganő. Szakmai tudását továbbképzéseken gyarapítja – hangsúlyozzák.

Vindisch Anikó óvodapedagógust is köszöntötték, aki 29 éve dolgozik a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsődében. Kezdetben dajkaként segítette az óvónénik munkáját, majd lehetősége adódott a korábban elvégzett pedagógiai asszisztens munkakörben elhelyezkedni. Így minden csoportban megismerték a gyerekek, hiszen a hiányzó kollégákat ő helyettesítette. A befektetett munka nem volt hiábavaló. 2022 júniusában vehette át óvodapedagógusi diplomáját a komárnoi Selye János Egyetemen.

40 éves oktató-nevelő munkájáért méltatták Morvai Attila Zoltánnét, aki 2023. szeptember 1-jétől nyugdíjba vonul. Első munkahelye a tárkányi napközi otthonos óvoda volt, majd 1987. szeptember 1-je óta dolgozott a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsődében. Az ő kezdeményezésére indult el az óvodában a Családi Klub, továbbá az iskolába menő nagycsoportos óvodások részére a móri uszodában úszásoktatást szervezett. Kollégái bevonásával báb munkaközösséget hozott létre. 2020. október 1-je óta intézményvezető-helyettesként segítette és támogatta az óvoda munkáját – emelte ki az önkormányzat.

A nyugdíjba vonuló Baloghné Kiss Katalin Angélát is köszöntötték, aki 2016 novembere óta volt a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa. Fontosnak tartotta szakmai fejlődését, autodidakta módon is gyarapította ismereteit. Munkájára a precizitás és a maximalizmus volt jellemző.

A Bánki Donát Szakképző Iskola nyugdíjba vonuló mérnöktanárát, Mór Antalt is méltatták, aki 2007 óta az intézmény alkalmazottja, a gépészeti ágazat szakoktatója, fő szakterülete a szerszám- és készülékgyártás. Munkáját odaadóan, a szakmai elvárásoknak megfelelően teljesítette 2023-as nyugdíjba vonulásáig. Legfontosabb célkitűzése az volt, hogy tanulói jó eredményt érjenek el a megmérettetéseken és megállják helyüket a munka világában. 2010-től 2017-ig a kisbéri szakképző iskola igazgatóhelyettesi posztját töltötte be. Éveken keresztül látott el vizsgáztatói feladatokat a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara felkérésére. Nem csak a nappali képzésben, hanem a felnőttek oktatásában is részt vállalt.

A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusát, Csaba Lajost 40 éves oktató-nevelő munkája miatt köszöntötték, aki 1985-ben került Kisbérre. Több évtizedes példamutató oktató-nevelő munkája okán a tantestület és a diákság által tisztelt és kedvelt tanáregyéniség. Kitartása, megértő és együtt érző attitűdje, csendes konfliktusmegoldó hozzáállása miatt bárki számíthat rá. Néhány éve kezdett foglalkozni sakk tanításával az intézményben – hangsúlyozták.

A 40 éves jubileuma alkalmából köszöntötték a nyugdíjba vonuló Cserés Máriát, akinek pedagógus munkássága a tanuló ifjúság, a nevelőtestület és a testnevelő tanári szakmai körökben elismert, támogatott. Pályája ékesen bizonyítja a sport jellemformáló, személyiséget alakító szerepét. A testnevelés és földrajz tantárgyak tanítása során következetes határozottsággal, ugyanakkor határtalan szeretettel egyengette diákjai útját.

Negyven, katedrán eltöltött év után nyugdíjba vonul Kiss Andrásné is, aki meghatározó szerepet játszott az iskola mindennapi életében, nevelőoktató munkáját évtizedek óta odaadóan végezte. Munkáját a rendszeresség, pontosság és precizitás jellemzi. Az iskolai rendezvények, szabadidős tevékenységek szervezője és résztvevője volt, mert hiszi és vallja, hogy igazi közösséget, maradandó emlékeket, igazi emberi mély kapcsolatot ilyenkor lehet kialakítani. Első pedagógusok között volt az iskolában, akit kiváló eredménnyel minősítettek – emelik ki.

Szintén 40 éves pedagógusi munkája kapcsán köszöntötték a nyugdíjba vonuló Szabóné Horváth Annamáriát, aki német nyelvszakos tanári munkája mellett osztályfőnökként is példaértékű tevékenységet végez. Nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, a magas színvonalú oktató munkára. Azon pedagógusok közé tartozik, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak tekintik munkájukat – hangsúlyozzák.