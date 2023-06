A rendezvényen egyebek mellett pónilovaglásra is volt lehetőség, illetve különféle fajátékokat is ki lehetett próbálni, a kicsiket fából készült konyha is várta. Népszerű volt a kézműves foglalkozás is, illetve az önkéntes tűzoltók járgányát is ki lehetett próbálni, sorra készültek a csillámtetoválások is. Nem maradt éhen senki sem, ugyanis a szervezők zsíros kenyérrel, rengeteg palacsintával, illetve fagylalttal készültek. A nap során több ezer palacsinta fogyott. A gyerekek egy több állomásból álló pályán is végigmehettek, ahol jegyeket gyűjthettek. Ezeket sokféle gyerekjátékra válthatták be, amiket a helyiek ajánlottak fel.