Június 13-án kedden este 20 óra 30 perctől a Teljes titoktartás című francia-belga szinkronizált thrillert nézhetik meg a Puskin Művelődési Ház kertjében, díjmentesen, a Kertmozi Bánhidán első vetítéseként.

Kilenc műfordító gyűlik össze egy vidéki kúrián. Egy páncélozott teremben íróasztalhoz ülnek, hogy a legnagyobb titoktartás mellett lefordítsák egy világrengető sikerkönyv utolsó kötetét. De úgy tűnik, hiába minden óvintézkedés: a regény első tíz oldala egyszer csak feltűnik az interneten, és egy ismeretlen zsaroló elképesztő összeget követel, hogy ne hozza idő előtt nyilvánosságra a folytatást. A helyzet egyre feszültebb, mindenki gyanús: ki szivárogtathatta ki a szöveget? A főszerepekben Lambert Wilsont, Olga Kurylenkot és Alex Lawthert láthatjuk.

A művelődési ház kertjében még további vetítések is lesznek a nyár folyamán. Július 11-én A Cate McCall per című amerikai szinkronizált filmdrámát láthatják az érdeklődők, augusztus 8-án a Philomena – határtalan szeretet című angol filmdrámát, augusztus 25-én pedig a Belle és Sébastian – Egy új kaland című francia szinkronizált családi kalandfilmet. A keddihez hasonlóan a másik három vetítés is 20 óra 30 perckor kezdődik.