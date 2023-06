A bányászváros vendégei gokartozhattak, kipróbálhattak labdajátékokat, karatét, súlyemelést, és riksázhattak is. A Bányász Zenekar képviselői hangszer-simogatóval készültek, a szlovákok főztek nudlit, a Nyugdíjas Értelmiségi Klub tagjai pedig süti vásárt tartottak. A Hamvas-gimnázium diákjai csillámtetoválással készültek.

A rendőrség és a polgárőrség totóval és persze rendőrautóval, a Hölgyklub tagjai kincskereséssel várta a gyerekeket, az Álomklub standja a táplálkozás témakörét járta be. A programsorba bekapcsolódtak a cégek is: a Veolia egyik standján a víztisztítás rejtelmeibe avattak, a másik helyszínen a hamarosan újrainduló Oroszlányi Erőmű mutatkozott be. Az Oroszlányi Digitális Tudásközpont robotokkal vette körül a sátrát, a rögtönzött szobor színpadon családi zumbázás volt, majd a Kadarka Társulat szórakoztatta a jelenlévőket. A rendezvény zárásaként pedig habpartit tartottak az önkéntes lánglovagok.