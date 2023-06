Ingyenes játékok várták a gyermekeket, volt lánchinta, ringlispil, óriás ugrálóvár, mobil játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, de tudtak íjászkodni és korongozni is. Ezenfelül palacsintával, jégnyalókával és üdítővel is kedveskedtek a kicsiknek. A felnőtteknek egy tányér gulyásleves, a vendégeknek marhapörkölt készült. Senki nem maradt éhesen. A már hagyományos falunap ismét főzőversennyel indult. Szép számmal jelentkeztek csapatok, köztük fiatalok is. A finomságok közül a fődíjat a Császári Gazdák Vadásztársaságának különleges dámvad pörköltje kapta. A versenyt Mohácsi Antal szervezte, a zsűri elnöke a tizenkilencszeres válogatott labdarúgó, Csapó Károly volt. A vendégek délután egy órára érkeztek egy ínycsiklandozó közös ebédre.

A vármegyei önkormányzat elnöke, Popovics György ajándékkal érkezett, elvitte a helyieknek a Császárról készült imázsfilmet, amelyet a délután folyamán bárki megtekinthetett. A falunap megnyitója után a helyi tánccsoportokra szegeződött a figyelem, majd a kisbéri Langallik Néptáncegyüttes kápráztatta el produkciójával a közönséget. MC Hawer és Tekknő mulatós dalokkal alapozta meg a hangulatot, majd a Pesti Színház művészei operett- és musicaldalokat énekeltek. A koncertekkel párhuzamosan a kispályás labdarúgó bajnokság zajlott, valamint a Borbarát Kör kínálta a finom császári nedűket. A tombolahúzás után érkezett Bereczki Zoltán, akinek nagy sikere volt, a közönség vele énekelte az ismert dalokat. Utána szamba show következett látványos ruhákkal és tánccal. Közben meggyújtották a máglyarakást is. Az este pedig diszkóval zárult.

A 76 települést bemutató Vármegyejáró filmsorozatot Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata adja ajándékba egy európai uniós pályázat segítségével a megyei identitás programban. Császár filmje ide kattintva tekinthető meg.