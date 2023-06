A Kuny Domokos Múzeum idén is izgalmas és látványos programokkal várja vendégeit a nyáron: erről tartottak sajtótájékoztatót hétfő délután, a vármúzeum teraszán, ahol dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

Mint mondta, számukra a legfontosabb a Magyar Géniusz program keretében épülő kiállítás megnyitója lesz augusztus 19.-én, amely során „Város születik” címen Tata történetében fontos szerepet játszó papokat, katonákat, polgárokat mutatják be, köztük nem utolsó sorban a tatai múzeum névadóját, Kuny Domokost is. Ezen felül a tatai vár is csatlakozik a Múzeumok éjszakájához, de külön programokkal készül a Víz, Zene, Virág Fesztiválra is. Szó esett továbbá a Német Nemzetiségi Múzeum közelmúltban átvett ICOM különdíjának jelentőségéről, és a megújult malomudvarról is. Itt folytatódik június 23.-án a Vendégségben a Múzeumban programsorozat, ahol ezúttal a szomori helytörténetbe tekinthetnek be a látogatók.

Reméljük, hogy a vízparti programok mellől be tudjuk csábítani a hűs várba, a múzeumba a látogatókat nyáron is

– mondta az igazgató, majd hozzátette: ennek érdekében idén is rengeteg színes programmal készülnek.

Az eseményen a volt Zsinagóga Kiállítóhely tervezett kiállításait is bemutatták: TATAMI, Komárom-Esztergom Vármegye Gyöngyszemei fotókiállítás, Sibitka Anna őszi tárlata várja majd az érdeklődőket. Ezeken túl pedig egy új, különleges eseménynek is helyet fog adni a Tatai vár július 8.-án. Mint azt az igazgató elárulta, hagyományőrzők keresték meg a múzeumot, hogy szeretnék az udvaron megtartani gyakorlatukat, ahol az 1848-49-es szabadságharc kisebb tatai ütközetét mutatnák meg a közönségnek.

Dr. Schmidtmayer Richárd arról is beszélt, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásuk idén is nagyon sikeres volt. Május elejétől június közepéig, az osztálykirándulások ideje alatt több, mint 4 ezer regisztrált gyereknek tartottak foglalkozást. Ezen felül is érkeztek családok, osztályok a programokra. Mint mondta, nagy öröm a számukra, hogy a tanárok már külön keresik azokat a lehetőségeket, ahol a diákoknak interaktív élménnyel taníthatnak valami újat.