A Ferencmajori Madárvártán az MME Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoport munkatársai idén május 5-én gyűrűztek meg egy énekes nádiposzátát. Néhány héttel később kapták a hírt, hogy május 18-án és 26-án is visszafogták a kis kalandort Hollandiában.

Ez azt jelenti, hogy a kis madár légvonalban 1043 kilométert tett meg alig két hét alatt. A hírről a csoport a közösségi oldalán számolt be. Mint írták: ez a példány az első magyar gyűrűs énekes nádiposzáta, ami megkerült Hollandiában.

De hogy került Hollandiába? Az énekes nádiposzáta Európában és Ázsia nyugati területein honos. Bokrosok, csalánosok, ligetes erdők szegélyei, folyóárterek vagy gabonatáblák lakója, kerüli a mocsaras területeket. Afrikában telel át. Legtöbbször májusban érkezik és a nyár végével már el is vonul. Többnyire vízhez, vagy nedves élőhelyhez kötődő rovarokkal táplálkozik. A tata járásban található vizes helyeket kifejezetten kedvelik.

A Kemma.hu nemrég számolt be arról a kis poszátáról, ami 28 nap alatt összesen 2237 kilométert repült Izraelből Naszályig, vagyis naponta közel 79 kilométert tett meg. Őt szintén a Ferencmajori Madárvártán fogtak meg. A lábán lévő gyűrű alapján pedig kiderült, hogy Izraelből indul útnak egy holdtöltével korábban.

A természetvédők korábban a Kemma.hu-nak elárulták, hogy minden évben bukkannak fel messziről érkezett madarak. Többek között már fogtak be nyolc éves nádiposzátát, amely kishíján kishíján korrekorder lett Európában, illetve Kongóból érkező nádiposzátát és egy ugyanitt meggyűrűzött füstifecskét is sikerült már azonosítani a Naszályi-tónál. De bukkant már fel Jordániában is a Ferencmajori-halastavaknál meggyűrűzött madár.