Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház

Tata, Tópart utca 19., +36 20 321 4664, [email protected]Gasztronómia: Hatalmas meglepetéssel készült Tata egyik legfelkapottabb helyszíne, ugyanis új koktélok érkeztek az amúgy is egyedülálló itallapra. Michl Márton bártender külföldi tapasztalatait is felhasználva készíti a frissítő italokat, amelyeket természetesen alkoholmentes verzióban is kérhetnek a vendégek. Csütörtökönként16:00-22:00 között 15% kedvezménnyel kóstolhatják meg azon koktéljaikat, melyek a "CSAK ÍGY ITT ÉS MOST" kínálatunkban szerepelnek. Az ételek tekintetében klasszikus ízek modern tálalásban, szezonális fogások és desszertkülönlegességek is várják a vendégeket, azokat is, akik ételintoleranciával élnek, vagy épp ínyencek. Itt mindenki jól lakik! A heti menü és a vasárnapi reggelikínálat elérhető a honlapjukon.

Programok: Malom és Kacsa honlapján folyamatos frissülnek a programajánlatok is, de érdemes a bisztró és rendezvényház Facebook-oldalát is követni további érdekességekért, exkluzív tartalmakért.

