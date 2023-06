A szerződő felek – Szücsné Posztovics Ilona polgármester és Bozsik Valéria, az alapítvány kuratóriumi elnöke – aláírásukkal hitelesítették, hogy augusztus elsejétől 2028. július 31-ig díjmentesen biztosítja az iskolát üzemeltető alapítvány működésére a Kossuth Lajos utca 6. szám alatti ingatlant. A gratulációt és a kézfogást rövid ismertetés előzte meg.

Albert Márta, az iskola intézményvezetője és az alapítvány elnökhelyettese is jelen volt az eseményen, aki elmondta, hogy az iskolát 1997-ig a tatabányai önkormányzat működtette. Később alapítványi keretek között működött az oktatási intézmény, hogy egyfajta utolsó lehetőséget adjon a nehéz körülmények között élő és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, akiket más iskolákból eltanácsoltak.

– A gyerekek nemcsak a 8 osztályt fejezik be, hanem szakmát is tanulnak nálunk. Ebből adódóan nemcsak a térség oktatási struktúrájának, hanem a szociális védőhálónak is fontos elemét jelenti a Remédium. Sok tanuló kirívóan deviánsan viselkedik, ezért minden nap meg kell küzdenünk a folyamatos kihívásokkal – fogalmazott az intézményvezető, aki szerint az iskola hatékonyságát jól mutatja, hogy a tanulók 80 százaléka továbbtanul.

Lusztig Péter alpolgármester beszédében kiemelte, 22 településről járnak gyermekek, többségük Tatabányáról (35 százalék), sokan Oroszlányból (30 százalék), de vannak Tatáról is. Jelenleg több mint 100 tanuló jár a tatabányai Remédiumba, amit a helyi önkormányzat az idén 6 millió forinttal támogat.