Nem telik el úgy egy év, de sokszor egy hónap sem, hogy ne érne baleset útellenőrt, munkást az M1-es autópályán. Sajnos, sok esetben a figyelmetlenségből adódó balesetek tragédiával végződnek. Az MKIF Zrt. közösségi oldalán osztott meg egy videót az M1-esről, mely bizonyítja, hogy sok esetben milyen veszélynek vannak kitéve killégáik.

Mint írták, munkatársaik minden nap azon dolgoznak, hogy a közlekedők útja a lehető legkényelmesebben, a legnagyobb biztonságban történhessen. Sokan azonban a munkájukra nincsenek tekintettel és balesetveszélyes szituációkat okoznak, amivel emberéleteket kockáztatnak. Sokszor javítják a szalagkorlátot, ellenőrzik az útszakaszokat, kaszálnak, kátyúznak, segítenek, ha egy autós bajba kerül. Sokan mégis csak az akadályt látják bennük.

Az MKIF elszomorító adata szerint tavaly szeptember óta 21 baleset történt, amelyben kollégájuk is érintett volt. Kifejtették, hogy 5 munkatársuk sérült meg, 8 útellenőr autójuk tört össze, 10 ütközésnyelő is tönkre ment, valamint 3 egyéb járművük is megsérült. Az útellenőröket sokszor csak az ütközésnyelő védi a tragédiától, hiszen annak takarásában dolgoznak.

A társaság által közzétett, az M1-esen készült videó kapcsán megjegyezték, hogy az éjjeli és az utána következő nappali felvétel ugyanazon a helyen készült. Éjjel is dolgoztak, és ahogy az a nappali felvételen látszódik, nem sokon múlt, hogy a kamion és az elé bevágó személyautó nem találta el őket.

Arra kérnek minden közlekedőt, ha a munkaterületeken nem is látnak dolgozó embereket, akkor se hajtsatok be a terelésbe, mert előfordulhat, hogy fel van marva az aszfalt, vagy épen hűl az új aszfaltburkolat. Hozzáteszik, hogy mindig előre jelzik a tereléseket. Kiemelik, hogy ezeken a területek is emberek dolgoznak, akiknek családjuk van, őket is hazavárják.