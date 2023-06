Hajduné Farkas Erika polgármester elmondta, már több éve megszervezik ezt az eseményt, ám a koronavírus miatt két évet ki kellett hagyniuk.

– Szerettük volna, hogy a helyiek megmutassák, milyen kézműves termékeket készítenek, illetve azt, ha a nagyigmándi emberek összejönnek, mit szeretnek enni – fogalmazott a polgármester.

Éppen ezért főzőversenyt is szerveztek, ahol az Iron Workers csapatának szakácsai zsűriztek. A versenyre tizenegy csapat nevezett, készült többek között marhapörkölt, harcsapaprikás, székelykáposzta, chilis bab, szarvaspörkölt. Emellett házi készítésű lekvárokkal is lehetett versengeni. Az Iron Workers csapata BBQ hússal kínálta a résztvevőket, valamint a hús elkészítéséről is beszéltek.

Az eseményre hagyományőrzők is ellátogattak, voltak népi játékok, ládavasút, illetve a nagyigmándi kézműves piac állandó résztvevői is részt vettek az eseményen.

A ládavasút népszerű volt a gyerekek körében

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A felvidéki Naszvadról érkeztek Barkóczi Erzsébet vezetésével az Ügyes Kezek Szakkör tagjai, akik a gyerekeknek igyekeztek is átadni az alkotás örömét. Szabó Veronika, a szakkör tagja elmondta, több alkalommal részt vettek már ezen a programon. Társaságuk mintegy 15 tagból áll, minden hétfőn közösen kézműveskednek. Sok mindennel foglalkoznak, akad, aki drótozik, horgol, fest. Varrnak rongyfigurákat, az újvári, a pozsonyi és az észak-komáromi kórháznak, ezeket a beteg gyerekek kapják meg. Nyáron gyerekeket táboroztatnak, ahol különféle kézműves foglalkozásokkal készülnek a szakkör tagjai.

– Nálunk a szakkörön mindenki azt csinál, amit szeretne – mondta Szabó Veronika. – Ha valami újat látunk azt hazavisszük, és otthon mi is igyekszünk elkészíteni.

Körmendi Beáta és Körmendi Csaba az Igmándi Házi Finomságokkal jöttek a szabadidőparkba. Kistermelőként saját alapanyagokból készítenek házi süteményeket. Mint megtudtuk, Beáta rengeteg jó receptet kapott a nagymamájától, így jött az ötlet, hogy ne csak a családnak, hanem eladásra is készítsen.

A kézműves vásárra érkeztek mézzel, házi savanyúságokkal, horgolt figurákkal is a helyi és környékbeli termelők.

A nap során a programot helyi fellépők is színesítették, majd a Kormorán együttes koncertjével ért véget a rendezvény.