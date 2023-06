A közelmúltban számoltunk be róla, hogy újra helyére került a kupola a tatai csillagvizsgáló tetején, és már nincs sok hátra az új épület átadásáig. A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és MÚzeum a közösségi oldalán friss helyzetjelentésben számolt be arról, hogy a tetőszigeteléssel is elkészültek, a padlóburkolás, csempézés is az a végéhez közeledik, és a napfigyelő terasz építése is elkezdődött.