Éppen 2 hónappal ezelőtt, április 24-én kerekedett a Vas vármegyei Kercaszomoron élő Soós Ferenc négylábú társával, Forinttal, hogy kettesben végigjárják az Országos Kéktúra útvonalát. Nem szakaszokban, nem vissza-visszatérve, hanem úgy igazából: egy szuszra, minden cókmókot magukkal húzva, jó időben a szabad ég alatt megpihenve.

Mindig lesz nálam egy kis apró

– utalt az úton és az életben is hű társára, Forintra viccesen Feri bácsi az út elején, amikor a hat lábra még 1172,5 kilométer várt. Ebből azóta sokat bejártak már.

Soós Feri bácsi azóta celeb lett a természetjáró körökben, csoportokban. Vállalásáról a Világgazdaság is hírt adott nemrégiben. A vele találkozó túrázók élményként számolnak be a közösségi oldalakon arról, merre látták, miként váltottak vele szót éppen.

Feri bácsiékat nehéz is összetéveszteni bárkivel, hiszen jellegzetes látványt nyújtanak ők ketten, kutya és gazdája, aki kék gurulós bevásárlókocsit húz maga után az úton. Csak azt van náluk, ami kell. Feri bácsi olyannyira nem gondolta túl a dolgot, hogy még térképet sem vitt magával. Igaz, korábbi táj- és terepfutó tapasztalata miatt 75 évesen is otthonosan mozog a természetben.

Így bandukoltak végig kettesben május végén, július elején Komárom-Esztergom vármegyén is. Békésen és derűsen, de nem éppen kalandok nélkül. Feri bácsi ugyanis éppen ezen a szakaszon hagyta el a telefonját.

Dorogon is jártak

Forrás: Buzogány Edina

A családja, köztük két unokája, nem is tudta őt elérni. Mások közösségi oldalra kitett bejegyzéseiből, meg pár, nagy ritkán panziókból, postáról érkező telefonhívásból értesülhettek csak róla, szerettük és Forint merre járnak éppen. Ráadásul, bár az erdőkben igen jól tájékozódik, Feri bácsi egyszer mégis eltévedt, mert nem tudott kiigazodni a megkopott turistajelzéseken.

Ekkorra azonban már tényleg a Kéktúra szeretetreméltóan különc híressége lett, akiért megmozdult az ország és a túrázók közössége. Komárom-Esztergom vármegyében is akármelyik település közelében bukkant fel Forinttal, valaki mindig üdvözölte őket, rákérdezett, szükségük van-e bármi segítségre.

Kesztölcön a Faház sörözőnél

Forrás: Faház söröző

Piliscsabán egy helyi férfi segített megtalálni az ottani pecsételőhelyet, Feri bácsi pedig beszélt neki arról, hogy telefon nélkül maradt. A férfi készített is róla és Forintról egy képet, azt pedig posztolta a Facebookon, hogy Feri bácsi családja megnyugodhasson, minden rendben van velük az úton.

De akadnak ám olyanok is, akik nem csak közös fotót készítettek Feri bácsiékkal – bár a minden megtett kilométerrel egyre ismertebb párossal kétségkívül sokan szeretnének közös szelfit magukénak tudni–, de vendégül látják, befogadják őket egy-egy éjszakára. Így történt ez Tokodon, a Pincevölgyben is.

Piliscséven is örültek nekik

Forrás: Renner Andrea

Került fel Facebookra fotó Feri bácsiról és Forintról Dorogon, Kesztölcön, Pilisszentkereszten és Piliscséven is. Mint azt a családtól megtudtuk, nekik arról is mesélt Feri bácsi, milyen jó neszmélyi borokat kóstolt nálunk, ezen a szakaszon.

Pilisszentkereszt volt egyébként az a helyszín, ahová Feri bácsi az új telefonját várta a postára, az azonban nem érkezett meg időben, így a páros jobbnak látta anélkül folytatni az utat. Később sikerült megszervezni egy második telefonátadást, ő pedig megtanulta használni a Facebookot is, így mostanra már saját magáról is életjelet tud adni. Szüksége is lesz erre a frissen szerzett tudásra, mert bizony sok van még hátra a nagy kutyasétáltatásból.