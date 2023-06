Június 23-án, a „Vidd magaddal a kutyádat a munkahelyedre” nap keretében mi is állati napot tartottunk szerkesztőségünkben, bár be kell vallanunk, hogy volt eb, aki home office-ban segítette a munkát és a szellemi frissességet, stresszmentes pillanatokat. Wágner Zsanett kolléganőnk border collie-ja, Lucky például aktívan részt vett a Kemma.hu és a 24 Óra elkészítésében. Beült a reggeli értekezletre, felügyelte a podcast-stúdióban folyó munkát, még lapterjesztőnek is felcsapott. Vissza is várjuk!

Körtvélyfáy Dináékhoz egy hónapja költözött Abigél (ex-Niak) az Eszkuláp Állatvédő Egyesülettől.

− Kezdeti megilletődöttsége után rögtön birtokba vette a kanapét, ha már a macskák elfoglalták a kutyaágyát.

Azóta komoly munkakörben kezdett dolgozni: fűben hempergés menedzserként. Fontosnak tartja a sportot is, így kifejlesztette a szurikáta jógapózt, illetve a macskákat is igyekszik megmozgatni.

Hősiesen állja a néha elcsattanó cicapofonokat is. Élelmezésügyi szakértőként mindenképpen szeretne a sétákról egy-egy kacsát is hazahozni, de a vízbe nem megy utánuk, azért mindennek van határa... Kutyákkal egyelőre válogat, a túl vehemensen közeledők elől igyekszik angolosan távozni. A lakásban élést hamar megszokta: csendesen itthon tud maradni egyedül, ha szükséges, illetve kezdettől fogva szobatiszta − mesélte kolléganőnk, de beszéljenek tovább helyette a képek: