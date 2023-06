Gyermekek és az őket kísérő szülők lepték el a megye tűzoltóságait vasárnap. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is tárt karokkal fogadták az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A gyerekek a tűzoltók által használt felszereléseket és járműveket tekinthették meg, de a papír tűzoltóautó hajtogatása mellett, a tűzoltók bőrébe is belebújhattak egy kis időre, hisz a gyerekméretű tűzoltóruhákat is felpróbálhatták. A nagyobbak a tűzoltóvá válás feltételeiről és a tűzoltói hivatás mindennapjairól is kérdezhették a házigazdákat.

Tatabányán is bárki megleshette a laktanya életét. A gyerekek felmászhattak a fecskendőkre, beöltözhettek tűzoltóruhába, megnézhették a mentéshez használt különleges szerszámokat, vagy akár a hatalmas emelőkosaras autó is. A nyílt napon rengeteg fénykép készült és számtalan szép emlékkel távoztak a gyerekek. Az egyenruhások pedig remélik, hogy néhányukkal pár év múlva már kollégaként találkozhatnak.