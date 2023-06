Hihetetlen dolgok történnek velem. Tavasszal érkezett a felkérés a Közlekedési Múzeumtól, hogy szeretnék kiállítani az egyik kerékpáromat

–írt az örömteli hírről közösségi oldalán a komáromi világjáró, Zichó Viktor. Akinek az egyeztetés során az ikonikus Csoma Útjan Expedíción használt fekvőbringájára esett a választás.

A múzeumban most egy időszakos kiállítás során mutatják be a kerékpározás történelmét, és a kerékpározás környezetkímélő hatásaira is nagy hangsúlyt helyez a rendezvény. Október végéig látogatható.