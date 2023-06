Egyre több Komárom-Esztergom vármegyei csatlakozik a fenntarthatósághoz. A Munch nevű alkalmazás lényege, hogy a vendéglátó egységek, üzletek a nap végéhez közeledve (vagy épp napközben) kiárusítják azokat az ételadagokat, amik rajtuk maradnának – tulajdonképpen a maradékokat.

Ezek a maradékok viszont érintetlen ebédmenüket, desszerteket vagy éppen helyben sütött pékárukat takarnak. A maradékmentésből csillagos ötösre vizsgázó munchok csökkentik az élelmiszer-hulladék mennyiségét, a fogyasztók viszont talán a vendéglátóhelyeknél is jobban járnak: 40-70% kedvezménnyel juthatnak különböző ételekhez - de egyes üzletekben virágokat, zöldséget, hűtött árut is ki lehet fogni.

A bőséges kínálatot a honlapon vagy a mobilapplikáción keresztül tudjuk böngészni. Nemcsak hagyományos stílusú ebédmenük, de vega változatok is elérhetők, sőt pékségek (akár mentesek) és cukrászdák is beszálltak a buliba. A főoldalon kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú ételre vadászunk, illetve a helyzetünket is megadhatjuk.

Az ételmentés egy morálisan pozitív dolog, de a felhasználók pénztárcájában is több marad, hiszen egy-egy jobb Munch-csal pár száz forintból egy egész család meg tud vacsorázni. A cikk szerzője példának okáért az egyik tatabányai pékségből mentett ételt, ahol három finom, ropogós (tehát nem másnapos) csokis csiga, és két lekváros fánk volt.

Az ételmentő közösségnek már Facebook-csoportja is van, ahol a vásárlók egymás közt osztják meg, hogy az adott nap mit sikerült megmenteni. Itt vármegyeszerte özönlenek a képek, így nem csak Tatabányáról, de szinte minden nagyobb településről beszámolnak a „zsákmányról”.

Lényegében ez egy felnőtteknek szóló zsákbamacska, hiszen a Munch lefoglalásakor nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan a csomag tartalma, egy azonban biztos: örülni fogunk neki. Egy rutinos tatabányai muncholót, Szoboszlai Tímeát kérdeztünk, aki elmondta, hogy nagyon sokat tud spórolni az alkalmazással.

Én csak felnőtteknek való Kinder tojásnak szoktam hívni. Néha az eladóval közösen bontjuk ki, és izgulunk, hogy mi van a csomagban

– fogalmazott Szoboszlai Tímea, hozzátéve, hogy ő szinte már függővé vált a Muncholásról. Mint elárulta, otthon már letiltották a mindennapos használatáról, mert már a fagyasztót is telerakta fillérekből.

Egy pékárukból álló csomag mondjuk 500 forint, de ketten bőségesen meg vagyunk vele estére. Amióta használom az alkalmazást, leszoktam a nagybevásárlásokról, hiszen szinte minden nap van itthon mindenből friss. Ráadásul így a megszokottnál sokkal több zöldséget és gyümölcsöt is eszünk, ami jóval egészségesebb

– zárta gondolait Szoboszlai Tímea.