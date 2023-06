A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy májustól többfelé lehet számítani termetes tőrösdarazsak, köztük az óriás tőrösdarázs feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek. Mint írták, legutóbb az Álmos vezér utcai buszmegálló mellett bukkantak fel.

Fontos tudni, hogy ezek a rovarok az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek. Nagyon fontos szerepük van, többek között a cserebogár-szaporulatok kordában tartásában is. Az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. Ezen darazsak jelenléte Tatabányán is fontos.