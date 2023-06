Hetvenéves jubileumot ünnepelt a Nagyigmándi Kincseskert Óvoda, az ünnepségen dr. Kancz Csaba főispán is részt vett. Az eseményen Hajduné Farkas Erika polgármester, a helyi képviselők és az intézmény korábbi dolgozói is ellátogattak. A gyerekek műsorral készültek a jeles alkalomra, majd átadták az elismerő okleveleket a jelenlegi és korábbi pedagógusok részére is.